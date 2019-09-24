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24 сентября • обновлено в 11:16
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/ Криминал

В Киеве загадочно пропала женщина с малышом: приметы и фото

2.3т Читать материал на украинском

В Киеве пропала 69-летняя Ирина Бусиль с полуторагодовалым правнуком Никитой Шатыркиным.

Как говорится на странице "Розыск детей" в Facebook, они исчезли в районе улицы Михаила Донца, 11 (Соломенский район).

На вид женщине 70 лет (1950 года рождения), рост 160 см, у нее среднее телосложение, волосы седые. Была в косынке и светло-бежевой кофте.

Ирина Бусиль

Ирина Бусиль

"Розыск детей", Facebook

Никита Шатыркин

Никита Шатыркин

"Розыск детей", Facebook

Никита (30.01.2018 г. – дата рождения), вероятно, одет в серую куртку, белые кроссовки, светлые брюки, у него светлые волосы. Мальчик был в темно-синей коляске в звездочках.

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При наличии любой информации о возможном местонахождении бабушки или ребенка просят сообщать по телефону 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Славутич разыскивалась 13-летняя Ксения Попелишко – впоследствии девочку нашли.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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