В Киеве загадочно пропала женщина с малышом: приметы и фото

В Киеве пропала 69-летняя Ирина Бусиль с полуторагодовалым правнуком Никитой Шатыркиным.

Как говорится на странице "Розыск детей" в Facebook, они исчезли в районе улицы Михаила Донца, 11 (Соломенский район).

На вид женщине 70 лет (1950 года рождения), рост 160 см, у нее среднее телосложение, волосы седые. Была в косынке и светло-бежевой кофте.

Ирина Бусиль "Розыск детей", Facebook

Никита Шатыркин "Розыск детей", Facebook

Никита (30.01.2018 г. – дата рождения), вероятно, одет в серую куртку, белые кроссовки, светлые брюки, у него светлые волосы. Мальчик был в темно-синей коляске в звездочках.

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