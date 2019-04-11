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/Криминал

В Киеве загадочно исчез блогер и активист: его фото

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В Киеве при странных обстоятельствах исчез блогер и гражданский активист Ярослав Глодов. 10 апреля он вышел из дома своих друзей в Святошинском районе и с тех пор связь с ним оборвалась.

Его семье решили временно ничего не сообщать, написал на своей странице в Facebook друг Глодова, Илья Севашов.

"По словам знакомого, Ярослав не спал всю ночь и с утра ушел в неизвестном направлении. Телефона у Ярослава при себе нет", – пояснил Севашов.

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Ярослав Глодов

Ярослав Глодов

Facebook Илья Сивашев

Он сообщил, что пропавшего искали в больницах, но никакой информации там о нем нет. В полиции сообщать какую-либо информацию о Глодове отказались, аргументировав это необходимостью наличия родственных связей.

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Киевской области в селе Вовчкив из реабилитационного центра пропали двое несовершеннолетних. Они самовольно покинули учреждение и скрылись в неизвестном направлении.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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