За рулем был иностранец, ранее отсидевший в Украине за убийство

В Дарницком районе Киева правоохранители обнаружили припаркованный автомобиль, при осмотре которого нашли оружейный "арсенал". За рулем был ранее судимый за убийство в Украине иностранец.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло в ночь на 1 июня. Наряд подошел к SKODA OCTAVIA A7 на днепровских номерах, который был припаркован возле дома на проспекте Бажана. За рулем был 28-летний гражданин Азербайджана.

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Во время поверхностного осмотра в сумке были обнаружены незарегистрированные пистолеты Glock и ПМ и патроны. Иностранец заявил, что нашел оружие еще в прошлом году на территории Днепропетровской области.

Как рассказал источник, в 2015 г. мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы за убийство по неосторожности.

Выяснилось, что иностранец в первый же день работы охранником в ночном клубе Днепра во время конфликта ударил посетителя. Мужчина упал затылком на бетонные ступени, с открытой черепно-мозговой травмой его госпитализировали в областную больницу им. Мечникова. Однако на следующий день он скончался.

Автомобиль был припаркован возле дома по проспекту Бажана Карты Google

Преступник отбывал срок в Крюковской исправительной колонии (Полтавская область), а вышел на свободу в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 мая в центре Киеве произошла массовая драка со стрельбой, среди задержанных оказался гражданин Российской Федерации. А 29 мая в Броварах произошла перестрелка в стиле 90-х: уже задержаны 28 человек, есть пострадавшие.

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