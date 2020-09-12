В Киеве задержали россиянина, причастного к стрельбе в Украинке. Фото

32-летнего гражданина Российской Федерации, причастного к стрельбе в городе Украинка Киевской области, задержали в Киеве, где он скрывался от правоохранителей.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, именно этот человек из травматического оружия ранил двух жителей Украинки, за жизни которых в дальнейшем боролись врачи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сейчас иностранец задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Меру пресечения для задержанного выберет суд.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников стрельбы.

Мужчина из травматического оружия ранил двух жителей Украинки kv.npu.gov.ua

Злоумышленник скрывался от правоохранителей в Киеве kv.npu.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 сентября в 19:15 в городе Украинка Обуховского района случилась стрельба, в результате которой пострадали несколько местных жителей.

Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в Украинке и устроила конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.