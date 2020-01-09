В Киеве задержали российского "вора в законе". Фото

В Киеве полиция задержала российского "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook. По данным правоохранителей, он незаконно попал в Украину.

"Камо Московский" хотел на территории страны избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" в России и установить контроль над преступными группами в Украине.

В Киеве полиция задержала российского вора в законе по прозвищу "Камо Московский" Национальная полиция Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевской области задержали гражданина России, "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский". Его экстрадировали в Королевство Испания.

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