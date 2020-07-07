В Киеве правоохранители задержали двух граждан Российской Федерации, которые планировали совершение тяжких преступлений.

Как сказано на странице Национальной полиции в Facebook, задержанные – члены вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что даже были награждены государственными наградами.

"Оперативники установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения. Сегодня, 7 июля, по результатам проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы", – рассказали в полиции.

Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.

В Киеве задержали граждан РФ. Фото - Национальная полиция

В Киеве задержали граждан РФ. Фото - Национальная полиция

В Киеве задержали российских наемников, – полиция

Как писал OBOZREVATEL, также накануне СБУ задержала в Киеве внештатного сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России, который причастен к катастрофе MH17 на Донбассе.