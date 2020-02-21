В Киеве полицейские задержали псевдотаксиста, который искал пьяных людей, предлагал подвезти домой, а потом грабил их и оставлял посреди дороги.

Подозреваемым оказался 36-летний гражданин другого государства. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в ночное время мужчина на своем авто ездил по улицам города, искал пьяных прохожих и предлагал им услуги такси, а потом забирал их вещи. Обычно он не довозил людей к месту назначения.

Подозреваемого задержали после того, как он отобрал у мужчины телефон и высадил на улице Братской. Во время обыска и осмотра авто псевдотаксиста правоохранители обнаружили и изъяли вещи пострадавшего.

В Киеве задержали псевдотаксиста, который грабил клиентов Полиция Киева

Уже во время обыска по месту жительства подозреваемого было изъято 20 телефонов, кошельки, сумки, банковские карты, часы и украшения. Также правоохранители не исключают, что у мужчины был сообщник. Ведь было установлено, что похищенные телефоны разблокировались и через мобильный банкинг менялись пин-коды. Это позволяло снимать средства с банковских карт и оформлять кредиты онлайн.

Правоохранители начали проводить оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить всех участников схемы, а также обратились к пострадавшим от псевдотаксиста.

Следственный отдел Подольского управления полиции начал досудебное расследование по ст. 186 (Грабеж) и ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине было объявлено о подозрении, и судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Киеве задержали псевдотаксиста, который грабил клиентов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские задержали двух иностранцев, которые избили водителя такси, отобрали у него деньги и телефоны, а затем скрылись на его же авто. Машину мужчины бросили в одном из дворов, неподалеку от места происшествия.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!