В Киеве задержали подозреваемого в спонсорстве "ЛНР": суд оскандалился решением

Подозреваемый в финансировании террористов "ЛНР" замдиректора луганского ликероводочного завода "Луга Нова" Дмитрий Держак может выйти на свободу после внесения залога в 570 000 гривен.

Сын крупнейшего предпринимателя оккупированного Луганска, имеющий удостоверения "участника боевых действий ЛНР", может выйти из-под стражи из-за недавнего решения Конституционного суда (КС), который отменил обязательную меру пресечения подозреваемым в терроризме лицам. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Гуманный КС решил, что неправильно назначать арест как безальтернативную меру пресечения в делах о терроризме и государственную измену", – написал Луценко.

Удостоверения Facebook Юрий Луценко

Он подчеркнул, что решение назначить предполагаемому спонсору "ЛНР" залог произошло в тот же день, что и обстрел военных медиков на Донбассе, в результате чего погибли два человека и ранен еще один.

Удостоверения Facebook СБУ

Как писал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины во вторник, 25 июня, признал неконституционным положение Уголовно-процессуального кодекса, по которому была арестована нардеп Надежда Савченко.

Рассматриваемое судом положение содержится в ч. 5 ст. 176 УПК и предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей (арест). Суд эту норму отменил.

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