Главная Новости
17 февраля • обновлено в 16:16
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале. Фото и видео

1.2т
Читать материал на украинском

В Киеве 17 февраля задержали подозреваемого в убийстве тещи. Труп погибшей в мешке 14 февраля нашли в подвале дома на Харьковском шоссе в Дарницком районе города.

На теле были многочисленные ножевые ранения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали подозреваемого – 46-летнего зятя жертвы. Было установлено, что накануне между родственниками возникла ссора, во время которой мужчина и нанес теще удары ножом.

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

Полиция Киева

Следственным отделом Дарницкого управления полиции было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанному уже объявили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Новости
В Харькове нашли тело мужчины в мешке: все детали

Примечательно, что в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что голова погибшей была отрезана, однако в полиции Дарницкого района журналистов "Сегодня" заверили, что это не так.

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 14 февраля, в доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3, мужчина убил тещу и пытался спрятать ее тело в мешке в подвале.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги