В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале. Фото и видео

В Киеве 17 февраля задержали подозреваемого в убийстве тещи. Труп погибшей в мешке 14 февраля нашли в подвале дома на Харьковском шоссе в Дарницком районе города.

На теле были многочисленные ножевые ранения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали подозреваемого – 46-летнего зятя жертвы. Было установлено, что накануне между родственниками возникла ссора, во время которой мужчина и нанес теще удары ножом.

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале Полиция Киева

Следственным отделом Дарницкого управления полиции было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанному уже объявили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Примечательно, что в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что голова погибшей была отрезана, однако в полиции Дарницкого района журналистов "Сегодня" заверили, что это не так.

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

В Киеве задержали мужчину, который убил тещу и спрятал тело в подвале

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 14 февраля, в доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3, мужчина убил тещу и пытался спрятать ее тело в мешке в подвале.

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