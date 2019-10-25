В Киеве задержали 32-летнего иностранца-хакера, который украл более шести миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений и скрывался от правоохранительных органов США.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины на сайте НПУ. Мужчину разыскивало ФБР. Ему вменяют незаконное вмешательство в работу компьютерных систем, мошенничество, а также похищение и отмывание денег в особо крупных размерах.

"В рамках международной правовой помощи работники Департамента киберполиции, Департамента уголовного розыска Нацполиции и столичного управления уголовного розыска, по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве иностранца, который разыскивался за совершение киберпреступлений", — отметили в ведомстве.

В Киеве задержали хакера, который скрывался от ФБР npu.gov.ua

Задержание злоумышленника состоялось в одном из самых дорогих отелей Киева, где он временно проживал. Сейчас решается вопрос о его выдаче Штатам.

Отмечается, что расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. Лишь в 2019-м в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября глава Национальной полиции Игорь Клименко назначил нового главу Департамента киберполиции Украины. Им стал Александр Гринчак, который сразу же заявил, что собственную стратегию развития Департамента и концепции его формирования.

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