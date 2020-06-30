В Киеве задержали экс-банкира, который продавал за $25 тыс. должность в Нацбанке. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего банкира, который за $25 тысяч пытался продать должность начальника одного из управлений Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что организатор сделки ранее был заместителем председателя правления определенного коммерческого банка, зато делал вид, якобы действует от представителей Нацбанка.

Правоохранители задержали его в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере $15 тысяч.

Задержание мошенника

По словам фигуранта дела, часть суммы должна была быть разделена между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность.

Экс-банкир требовал за сделку $25 тысяч

В рамках уголовного производства, задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Деньги должны были быть разделены между несколькими членами комиссии

Сейчас в деле продолжаются неотложные следственные действия по разоблачению противоправной схемы, установлению всех причастных лиц, а также обстоятельств совершения уголовного преступления.

Следователи занимаются расследованием мошеннической схемы

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