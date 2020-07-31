В Киеве задержали банду за нападения на отделения почты и пункты обмена. Фото

В Киеве задержали банду за нападения на отделения почты и пункты обмена. Иллюстрация.

В Киеве задержали группу лиц, которых заподозрили в серии вооруженных разбойных нападений на столичные почтовые отделения и пункты обмена валюты в 2019-2020 годах.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. К правоохранителям обратилась кассир пункта обмена валют и рассказала, что в финансовое учреждение на проспекте Николая Бажана (Дарницкий район) зашел неизвестный и под угрозой применения гранаты пытался завладеть средствами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После срабатывания сигнализации он сбежал и оставил гранату "Ф-1" в ящике для передачи денег, выдернув из нее чеку. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (Разбой) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, начался розыск незнакомца.

В Киеве задержали банду за нападения на отделения почты и пункты обмена Полиция Киева

В Киеве задержали банду за нападения на отделения почты и пункты обмена Полиция Киева

Позже правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения. Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и подделку документов уроженец Донецкой области, который снимал квартиру в Киеве.

"Во время проведения первоочередных следственных действий он признался в совершении разбоя и сообщил, что по месту его проживания может находиться огнестрельное оружие и лица, причастные к другим вооруженным разбойным нападениям на территории Киева", – рассказал начальник отдела криминальной полиции Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.

В Киеве задержали банду за нападения на отделения почты и пункты обмена Полиция Киева

В Киеве задержали банду за нападения на отделения почты и пункты обмена Полиция Киева

Правоохранитель отметил, что в квартире задержали 28-летнего уроженца Донецкой области, который подозревается в совершении двух разбойных нападений на почтовые отделения в Деснянском и Днепровском районах столицы, и 26-летнего мужчину без определенного места жительства в столице, который скрывался от органов досудебного расследования за совершение квартирной кражи в Шевченковском районе.

"Также мы изъяли пистолет типа "Шмайсер" с тремя магазинами и боевые патроны к нему. Кроме того, к вещественным доказательствам приобщили одежду, в которой сообщники совершали преступления", – добавил Кабанченко.

В Киеве задержали банду за нападения на отделения почты и пункты обмена Полиция Киева

В Киеве задержали банду за нападения на отделения почты и пункты обмена Полиция Киева

Задержанному за вооруженное разбойное нападение на пункт обмена валют объявили о подозрении в совершении двух уголовных преступлений, на время досудебного расследования он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Других мужчин передали в территориальные подразделения полиции Деснянского и Шевченковского районов для проведения необходимых следственных действий, вручения сообщений о подозрении и избрания им меры пресечения.

В рамках досудебного расследования правоохранители проверят причастность задержанных к совершению других преступлений в столице.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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