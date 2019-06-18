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В Киеве задержали авто с оружием: владелец представился полковником УГО

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В Киеве на Жуковом острове патрульная полиция обнаружила авто с арсеналом оружия. Владелец машины представился сотрудником Управления госохраны Украины.

При этом никаких подтверждающих документов он не предоставил, сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Когда приехала следственно-оперативная группа, то оказалось, что в салоне находились автомат с патронами без разрешительной документации. На помощь полковнику примчал генерал. Кому-то настойчиво звонил, но приехали сотрудники Госбюро расследований", – уточнили в соцсети.

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Авто

Авто

"Киев Оперативный"

Оружие в машине

Оружие в машине

"Киев Оперативный"

Автомобиль вместе с оружием забрали правоохранители ГБР. Правдивость слов владельца авто относительно его работы в Управлениие госохраны проверяется.

Оружие

Оружие

"Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева вечером 22 марта водитель элитного спорткара устроил стрельбу. Это произошло во время спора из-за случившейся ДТП.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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