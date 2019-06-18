В Киеве задержали авто с оружием: владелец представился полковником УГО

В Киеве на Жуковом острове патрульная полиция обнаружила авто с арсеналом оружия. Владелец машины представился сотрудником Управления госохраны Украины.
При этом никаких подтверждающих документов он не предоставил, сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
"Когда приехала следственно-оперативная группа, то оказалось, что в салоне находились автомат с патронами без разрешительной документации. На помощь полковнику примчал генерал. Кому-то настойчиво звонил, но приехали сотрудники Госбюро расследований", – уточнили в соцсети.
Авто
"Киев Оперативный"
Оружие в машине
"Киев Оперативный"
Автомобиль вместе с оружием забрали правоохранители ГБР. Правдивость слов владельца авто относительно его работы в Управлениие госохраны проверяется.
Оружие
"Киев Оперативный"
Как писал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева вечером 22 марта водитель элитного спорткара устроил стрельбу. Это произошло во время спора из-за случившейся ДТП.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.