В Киеве забили до смерти мужчину: суд принял скандальное решение по подозреваемых

Пяти лицам, которые в Киеве 7 января до смерти забили 43-летнего мужчину, избрали меры пресечения. Четырех из них оставили под домашним арестом, а одного взяли под стражу.

Двое из подозреваемых являются несовершеннолетними. Об этом написала пресс-служба прокуратуры г. Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №3 судом избраны меры пресечения группе лиц, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, от которых последний скончался на месте", – говорится в сообщении.

В Киеве забили до смерти мужчину

Так, ночью 7 января подозреваемые встретили на ул. Маяковского мужчину, с которым начали конфликтовать. Во время инцидента они нанесли потерпевшему удары руками, ногами и палкой, в результате чего тот скончался на месте.

Всем членам группы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 7 января группа лиц, среди которых были и подростки, до смерти избила мужчину.

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