В Киеве за сутки утонули три человека

В Киеве за сутки 9 июня были найдены тела трех утонувших людей. Два происшествия случились в Оболонском районе, еще одно – в Дарницком.

Вначале спасатели достали тело подростка, который утонул в озере Радужное, сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве.

"Спасатели провели водолазно-поисковые работы. В результате на расстоянии 20 м от берега был найден труп утопленника 2003 года рождения, его передали следственно-оперативной группе. Причину трагедии установят правоохранители", – объяснили в пресс-службе.

Спустя несколько часов спасателям сообщили об утонувшем в озере Вербное мужчине. По предварительной информации, ему было около 26 лет.

Мужчина утонул в озере Пресс-служба ГосЧС

Кроме того, в воде рядом с Оболонской набережной было найден тело мужчины 1964 года. Расследованием его гибели займутся правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, в Киевской области в селе Поправка 2 июня утонул шестилетний ребенок. Он вместе со своим 11-летним братом отправился на пруд на рыбалку.

Мальчик подскользнулся, упал в воду и ушел на дно, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Тело из воды доставал сосед, которого позвали на помощь.

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