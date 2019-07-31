В Киеве за сутки утонули два человека: фото 18+

На водных объектах Киева за сутки 30 июля погибло два человека. Тело одного из них нашли на озере в парке "Партизанской славы".

Спасатели достали его при помощи спецоборудования около 18:00, сообщили в Facebook ГУ ГосЧС в Киеве (фото 18+).

"В 21:37 поступило подобное сообщение, что на Днепровской набережной в Днепре находится тело мужчины", – уточнили они.

Первыми труп обнаружили молодые люди, которые отдыхали на берегу реки. В воде они увидели спину мужчины, пишет "Информатор".

На вид погибшему около 50 лет, из одежды на нем были только плавки. Следов насильственный смерти не обнаружили.

Труп "Информатор"

Труп "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве за сутки 9 июня были найдены тела трех утонувших людей. Два происшествия случились в Оболонском районе, еще одно – в Дарницком.

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