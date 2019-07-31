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В Киеве за сутки утонули два человека: фото 18+

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На водных объектах Киева за сутки 30 июля погибло два человека. Тело одного из них нашли на озере в парке "Партизанской славы".

Спасатели достали его при помощи спецоборудования около 18:00, сообщили в Facebook ГУ ГосЧС в Киеве (фото 18+).

"В 21:37 поступило подобное сообщение, что на Днепровской набережной в Днепре находится тело мужчины", – уточнили они.

Первыми труп обнаружили молодые люди, которые отдыхали на берегу реки. В воде они увидели спину мужчины, пишет "Информатор".

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На вид погибшему около 50 лет, из одежды на нем были только плавки. Следов насильственный смерти не обнаружили.

Труп

Труп

"Информатор"

Труп

Труп

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве за сутки 9 июня были найдены тела трех утонувших людей. Два происшествия случились в Оболонском районе, еще одно – в Дарницком.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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