В Киеве за "неправильную" парковку сожгли Toyota Camry и соседние авто. Фото и видео

В Киеве на Русановке ночью 7 апреля неизвестные сожгли автомобиль Toyota Camry, в результате чего пострадали машины, которые стояли рядом – Audi и Mazda.

По словам блогера Влада Антонова, который выложил фото на своей странице в Facebook, поджог устроили якобы для того, чтобы наказать очередного "героя парковки". Позже в сообществе "Киев оперативный" опубликовали и видео инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня ночью через дорогу от Русановки – у нового ЖК кто-то ночью решил наказать владельца припаркованного не по правилам авто и поджечь его. Повезло, что огонь не успел перекинуться на ближние автомобили. Судя по всему, началась эпоха маргиналов", – написал Антонов.

В Киеве "герою парковки" подожгли авто Facebook/Киев оперативный

При этом подписчики усомнились в том, что поджог устроили, чтобы наказать его владельца за неправильную парковку.

В Киеве "герою парковки" подожгли авто Facebook/Киев оперативный

"Вряд ли за парковку так наказывают, как думаете?", "Кому-то повезло! Джекпот с недобрым утром!", "Да похоже, не просто сожгли, а злонамеренно подожгли", "Наверное, уехать со стоянки не могли. Но зачем поджигать! Там паркуются некоторые кое как постоянно", "Метод не оправдываю, но посмотрите, как он запарковался. Машинам слева, которые стоят в кармане, уехать невозможно", "Если незаметно, посмотрите – там силами ОСМД нанесена разметка. Ну, а кто не заметил – того заметили. Метод варварский, да, но мотивы просматриваются", – пишут в комментариях под фото и видео в различных сообществах.

В Киеве "герою парковки" подожгли авто Facebook/Киев оперативный

В Киеве "герою парковки" подожгли авто Facebook/Киев оперативный

В Киеве "герою парковки" подожгли авто dtp.kiev.ua

В Киеве "герою парковки" подожгли авто dtp.kiev.ua

В Киеве "герою парковки" подожгли авто dtp.kiev.ua

В Киеве "герою парковки" подожгли авто dtp.kiev.ua

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