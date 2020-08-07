В Киеве за месяц за нарушения карантина наказали более полтысячи кафе, ресторанов и магазинов. Иллюстрация.

В Киеве за прошлый месяц на соблюдение карантина проверили более 2,5 тысячи ресторанов, кафе, магазинов и рынков, а также составили более 550 протоколов о нарушениях.

Об этом 7 августа рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что в городе продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями регламентов работы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Кличко, только за прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили более 570 ресторанов, кафе, магазинов и рынков города. В результате они составили 103 протокола о нарушениях.

"Хочу отметить, что в целом за прошлый месяц совершили более 2,5 тысячи проверок и составили более 550 протоколов. Закрыли за нарушения правил ограничений восемь ночных клубов и развлекательных заведений столицы", – отметил мэр города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве снова зафиксировали большое количество случаев COVID-19, выявленных в сутки, – 186. Всего в столице по состоянию на 7 августа уже 9178 зараженных коронавирусом.