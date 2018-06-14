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В Киеве взорвалось припаркованное авто: ранены 4 ребенка

6.8тЧитать новость на украинском

В четверг, 14 июня, в Киеве не ул. Чернобыльской взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо человек.

По данным Громадського, ранены дети, они госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.

Автомобиль "Волга" был припаркован возле здания по адресу ул. Чернобыльская, 4/56, сообщает "Киев Оперативный".

Как рассказали местные жители, в автомобиле, предположительно, взорвался газовый баллон. Однако точных данных пока нет.

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В настоящее время на месте ЧП работают медики, правоохранители и спасатели. Более точная информация о пострадавших уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек.

Место
УкраинаКиев
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