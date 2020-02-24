В Киеве взорвали отделение банка. Видео с места ЧП

В Киеве ночью 24 февраля взорвали отделение Таскомбанка на проспекте Владимира Маяковского, 26.

Об этом сообщает "Информатор". По предварительным данным, преступники пытались обчистить банкомат. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Местные жители сообщили, что услышали взрыв, однако не поняли, что именно произошло. Полицию вызвали спустя полтора часа. Здание получило серьезные повреждения, однако банкомат остался цел.

В результате ЧП никто не пострадал. Делом занялась полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, в Запорожье взорвали банкомат "Укрсиббанка" с помощью воздушных шариков.

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