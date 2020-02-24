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24 февраля • обновлено в 06:50
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/ Криминал

В Киеве взорвали отделение банка. Видео с места ЧП

1.1т
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В Киеве ночью 24 февраля взорвали отделение Таскомбанка на проспекте Владимира Маяковского, 26.

Об этом сообщает "Информатор". По предварительным данным, преступники пытались обчистить банкомат. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Местные жители сообщили, что услышали взрыв, однако не поняли, что именно произошло. Полицию вызвали спустя полтора часа. Здание получило серьезные повреждения, однако банкомат остался цел.

В результате ЧП никто не пострадал. Делом занялась полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, в Запорожье взорвали банкомат "Укрсиббанка" с помощью воздушных шариков.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Взрывы и теракты в Украине
Место
Украина Киев
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