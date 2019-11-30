В Киеве взорвали отделение банка: введен план перехвата

В ночь на 30 ноября, в Киеве в Днепровском районе взорвали отделение "Ощадбанка".

Как сообщает "Информатор", в результате взрыва на улицу вынесло витрину и часть интерьера банка.

Предварительно установлено, что к подрыву причастны двое человек. Полиция установила, что целью злоумышленников был банкомат. Но детонация была настолько сильной, что кроме самого банкомата, практически было уничтожено помещение банка.

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После взрыва купюры разметало по всей улице. Банкноты номиналом по 100 грн были найдены в десяти метрах от эпицентра взрыва. Сколько всего денег унесли преступники пока не известно.

Для поимки преступников полиция ввела в столице план перехвата "Сирена". По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat.

В Киеве взорвали отделение банка Информатор

В Киеве взорвали отделение банка Информатор

В Киеве взорвали отделение банка Информатор

В Киеве взорвали отделение банка Информатор

В Киеве взорвали отделение банка Информатор

В Киеве взорвали отделение банка Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 октября в Киеве неизвестные взорвали банкомат в отделении ПриватБанка в Святошинском районе, на улице Королева.

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