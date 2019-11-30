Главная Новости
30 ноября • обновлено в 10:38
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве взорвали отделение банка: введен план перехвата

2.8т
Читать материал на украинском

В ночь на 30 ноября, в Киеве в Днепровском районе взорвали отделение "Ощадбанка".

Как сообщает "Информатор", в результате взрыва на улицу вынесло витрину и часть интерьера банка.

Предварительно установлено, что к подрыву причастны двое человек. Полиция установила, что целью злоумышленников был банкомат. Но детонация была настолько сильной, что кроме самого банкомата, практически было уничтожено помещение банка.

Новости
В Днепре взорвали банкомат в психбольнице

После взрыва купюры разметало по всей улице. Банкноты номиналом по 100 грн были найдены в десяти метрах от эпицентра взрыва. Сколько всего денег унесли преступники пока не известно.

Для поимки преступников полиция ввела в столице план перехвата "Сирена". По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat.

В Киеве взорвали отделение банка

В Киеве взорвали отделение банка

Информатор

В Киеве взорвали отделение банка

В Киеве взорвали отделение банка

Информатор

В Киеве взорвали отделение банка

В Киеве взорвали отделение банка

Информатор

В Киеве взорвали отделение банка

В Киеве взорвали отделение банка

Информатор

В Киеве взорвали отделение банка

В Киеве взорвали отделение банка

Информатор

В Киеве взорвали отделение банка

В Киеве взорвали отделение банка

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 октября в Киеве неизвестные взорвали банкомат в отделении ПриватБанка в Святошинском районе, на улице Королева.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины взрыв крадут деньги банк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
19
Смешно
3
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Европейские будни Африка нервно курит в сторонке..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги