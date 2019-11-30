В Киеве взорвали отделение банка: введен план перехвата

В ночь на 30 ноября, в Киеве в Днепровском районе взорвали отделение "Ощадбанка".
Как сообщает "Информатор", в результате взрыва на улицу вынесло витрину и часть интерьера банка.
Предварительно установлено, что к подрыву причастны двое человек. Полиция установила, что целью злоумышленников был банкомат. Но детонация была настолько сильной, что кроме самого банкомата, практически было уничтожено помещение банка.
После взрыва купюры разметало по всей улице. Банкноты номиналом по 100 грн были найдены в десяти метрах от эпицентра взрыва. Сколько всего денег унесли преступники пока не известно.
Для поимки преступников полиция ввела в столице план перехвата "Сирена". По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat.
В Киеве взорвали отделение банка
Информатор
В Киеве взорвали отделение банка
Информатор
В Киеве взорвали отделение банка
Информатор
В Киеве взорвали отделение банка
Информатор
В Киеве взорвали отделение банка
Информатор
В Киеве взорвали отделение банка
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 октября в Киеве неизвестные взорвали банкомат в отделении ПриватБанка в Святошинском районе, на улице Королева.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.