В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги. Фото и видео
В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги. Полиция Киева
В Подольском районе Киева в ночь на 21 июля взорвали банкомат и украли оттуда деньги.
Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Около 01:30 местный житель сообщил правоохранителям, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения. Предварительно было установлено, что подозреваемые с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, забрали оттуда кассеты с деньгами и скрылись. В результате взрыва повредилось внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма убытков будет установлена позже.
В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги Полиция Киева
В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги
В КиевеВ Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги
Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители работают над установлением, а потом и задержанием подозреваемых.
На странице "Киев оперативный" в Facebook, уточнили, что речь о банкомате "ПриватБанка". Отмечается, что, согласно записям с камер, трое незнакомцев были в масках и темной одежде.
В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги
В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги
В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги
Пост в сети Скриншот
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева произошел взрыв в помещении кафе Burger Sushi Point, расположенного на территории "Дарынка" возле станции метро "Лесная".