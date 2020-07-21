В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги. Фото и видео

В Подольском районе Киева в ночь на 21 июля взорвали банкомат и украли оттуда деньги.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Около 01:30 местный житель сообщил правоохранителям, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения. Предварительно было установлено, что подозреваемые с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, забрали оттуда кассеты с деньгами и скрылись. В результате взрыва повредилось внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма убытков будет установлена позже.

В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги Полиция Киева

В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги

В КиевеВ Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги

Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители работают над установлением, а потом и задержанием подозреваемых.

На странице "Киев оперативный" в Facebook, уточнили, что речь о банкомате "ПриватБанка". Отмечается, что, согласно записям с камер, трое незнакомцев были в масках и темной одежде.

В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги

В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги

В Киеве взорвали банкомат и украли оттуда деньги

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева произошел взрыв в помещении кафе Burger Sushi Point, расположенного на территории "Дарынка" возле станции метро "Лесная".