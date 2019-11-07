В Киеве взорвали авто российско-украинского бизнесмена: озвучена главная версия преступления

Главной версией подрыва автомобиля Mercedes 57-летнего российско-украинского бизнесмена Игоря Сало в Киеве 6 ноября является предпринимательская деятельность мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. В общем следствие начало рассматривать несколько версий совершения этого правонарушения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате взрыва погиб 43-летний полицейский, который осуществлял физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. Самого предпринимателя и 34-летнего водителя авто с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинские учреждения.

В Киеве взорвали авто российско-украинского бизнесмена

Собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Правоохранители продолжили розыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к правонарушению.

Как сообщал OBOZREVATEL :

На Брест-Литовском шоссе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля Мерседес АА0070MI, который принадлежал бизнесмену Сало, что привело к гибели одного человека. Полицейскому в машине оторвало голову.

С авто бизнесмена сравнялся мотоциклист и положил на крышу Mercedes взрывное устройство. Автомобиль был бронирован.

Момент взрыва машины в Киеве попал на видео.

Сало был доставлен в отделение политравмы одной из столичных больниц. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки.

Водитель Mercedes Сергей Воловик получил минно-взрывную травму, ЗЧМТ, травму живота и был доставлен в тот же медучреждение, что и Сало. А работник полиции охраны С.Ерченко, погиб на месте происшествия. У него остались жена и сын.

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