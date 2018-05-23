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В Киеве "взбесившийся" пес искусал четырех человек

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В Голосеевском районе Киева собака напала на людей. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Случай произошел рядом с одним из частных домов на Литовском переулке, сообщили OBOZREVATEL медики. В результате пострадала 19-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 43-62 лет. У всех были укусы ног.

Как стало известно, на людей напала собака одного из соседей. Обстоятельства происшествия на данный момент не известны.

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Место происшествия

Ранее в Голосеевской РГА сообщали, что эпизоотическая ситуация с бешенством остается неблагополучной и создает потенциальную угрозу для города в связи с постоянной миграции диких и бездомных животных из центральных регионов Украины.

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Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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