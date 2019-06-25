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В Киеве выросло количество вредных веществ в воздухе

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В Киеве 24 июня вновь увеличилось количество вредных веществ в воздухе. До конца месяца ситуация с загрязнением не улучшится.

В частности, норму превышает содержание диоксида азота и формальдегида, сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева.

Это вызвано сухой и жаркой погодой и длительным отсутствием осадков на значительной территории Киева.

По информации метеорологов, вредные вещества превысили норму еще 10 июня и с тех пор картина не улучшилась.

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"Самая большая концентрация загрязняющих веществ наблюдалась в пятницу (21 июня. – Ред.), за выходные немного уменьшилась, но с понедельника вновь начала постепенно расти, что говорит о влиянии авто", – уточнили в ГосЧС.

Смог в Киеве

Смог в Киеве

Телеканал 24

Как писал OBOZREVATEL, жителей Киева предупредили о критическом уровне загрязнения воздуха в некоторых районах столицы. Такая ситуация сложилась из-за сильной жары в городе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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