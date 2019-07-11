В Киеве выпрыгнул из окна народный артист Украины: появились подробности ЧП

Погибшим мужчиной, который 10 июля выпрыгнул из окна многоэтажки в Киеве, оказался народный артист Украины и вокалист ансамбля песни и танца ВСУ.

Версия самоубийства появилась из-за найденной рядом с телом записки, в которой мужчина просил никого не винить, оставил номер своего сына и попросил позвонить ему, говорится в сюжете "Факты".

Свести счеты с жизнью пенсионер решился ранним утром, около 5 часов. Предположительно, такое время было выбрано, чтобы избежать очевидцев.

Место происшествия "Информатор"

По словам соседей, погибший был неконфликтный, свободное время любил проводить, отдыхая на лавочке на детской площадке. Странностей в его поведении не замечали, однако отметили, что в последнее время он жаловался на сильную боль в ногах.

"Он пел в хоре, выступал на концертах. К нему только сын иногда приходил, жены не было, он давно развелся. Нормальный, всегда ходил на улицу, общался, разговаривал", – рассказала знакомая погибшего.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в селе Чупыра Киевской области 36-летний участник боевых действий на Донбассе совершил суицид. Он подорвался на гранате.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся