В Киеве вынесли приговор мужчине, который выманил у ребенка 700 тысяч гривен

Соломенский районный суд Киева признал виновным и приговорил к тюремному сроку мужчину, который выманил у девятилетнего ребенка 700 тысяч гривен якобы на "спасение его матери" от задержания.

30-летний житель Киевской области получил 8,6 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщает в Facebook киевская прокуратура.

rbc.ua

Также суд удовлетворил гражданский иск пострадавших на сумму около 700 тысяч гривен.

Отмечается, что злоумышленник позвонил на стационарный телефон и сообщил мальчику, что его мать попала в ДТП и будет задержана полицией. Чтобы избежать этого, мальчик должен был собрать дома все сбережения и передать их мужчине, когда тот подойдет к подъезду.

Когда мальчик вышел на улицу, злоумышленник вырвал пакет с деньгами и убежал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве грабители среди белого дня напали на менеджера крупной компании и забрали у него 2 миллиона гривен.

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