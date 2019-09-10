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10 сентября • обновлено в 22:45
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В Киеве вспыхнули МАФы: в сеть попало видео масштабного пожара

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Во вторник, 10 сентября, в Святошинском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в одном из киосков на проспекте Победы, 100/1. Огонь распространился на другие МАФы.

Как написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте, в 5:49 к спасателям поступило сообщение о возгорании.

Когда специалисты прибыли на место вызова, они установили, что у проезжей части дороги в одном из киосков возник пожар, который распространился на соседние три помещения.

В Киеве вспыхнули МАФы

В Киеве вспыхнули МАФы

Скриншот

В 6:06 пожар был локализован, а в 06:10 – потушен. Погибших и травмированных не обнаружили.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 10 сентября, в Киеве возле станции метро "Олимпийская" произошел пожар. Согласно с одной из версий, вспыхнуло офисное здание на улице Деловая. По другой же информации, эпицентр возгорания возник в квартале за Планетарием.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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