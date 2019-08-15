В Киеве вспыхнула пассажирская маршрутка: первые фото и детали

В четверг, 15 августа, в Киеве, неподалеку станции метро "Лесная", вспыхнула пассажирская маршрутка.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали соответственные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

А также напомнили, что это не первый пожар маршрутного автобуса возле этой станции метро.

В Киеве вспыхнула маршрутка Facebook/Киев Оперативный

"В очередной раз пылает маршрутный автобус, и снова – возле станции метро "Лесная". Это уже, наверное, норма с пассажирскими перевозками в столице? Хоть кто-то, кроме мафии, влияет на эти желтые развалюхи?" – прокомментировали снимки.

В Киеве вспыхнула маршрутка Facebook/Kyiv Artyl

Это не первый пожар маршрутного автобуса возле станции метро "Лесная" Facebook/Kyiv Artyl

В Киеве вспыхнула маршрутка Facebook/Киев Оперативный

Это не первый пожар маршрутного автобуса возле станции метро "Лесная" Facebook/Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве 18 июля неподалеку станции метро "Лесная" загорелся маршрутный автобус с пассажирами. Аналогичное ЧП с маршруткой на Лесном массиве произошло 9 июля. Тогда из-за загоревшегося на ходу автобуса дымом затянуло почти всю дорогу.

В Киеве 22 июля рядом со станцией метро "Лесная" загорелся очередной маршрутный автобус. Столб густого дыма охватил весь салон.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!