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В Киеве вспыхнула пассажирская маршрутка: первые фото и детали

2.3т Читать материал на украинском

В четверг, 15 августа, в Киеве, неподалеку станции метро "Лесная", вспыхнула пассажирская маршрутка.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали соответственные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

А также напомнили, что это не первый пожар маршрутного автобуса возле этой станции метро.

В Киеве вспыхнула маршрутка

В Киеве вспыхнула маршрутка

Facebook/Киев Оперативный

"В очередной раз пылает маршрутный автобус, и снова – возле станции метро "Лесная". Это уже, наверное, норма с пассажирскими перевозками в столице? Хоть кто-то, кроме мафии, влияет на эти желтые развалюхи?" – прокомментировали снимки.

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В Киеве вспыхнула маршрутка

В Киеве вспыхнула маршрутка

Facebook/Kyiv Artyl

Это не первый пожар маршрутного автобуса возле станции метро "Лесная"

Это не первый пожар маршрутного автобуса возле станции метро "Лесная"

Facebook/Kyiv Artyl

В Киеве вспыхнула маршрутка

В Киеве вспыхнула маршрутка

Facebook/Киев Оперативный

Это не первый пожар маршрутного автобуса возле станции метро "Лесная"

Это не первый пожар маршрутного автобуса возле станции метро "Лесная"

Facebook/Киев Оперативный

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
метро
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