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/Криминал

В Киеве вспыхнула квартира с ребенком внутри: видео пожара

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В Днепровском районе Киева 18 декабря вспыхнула квартира в жилом пятиэтажном доме. По словам соседей, внутри жилища находился ребенок с инвалидностью и собаки.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве, 15-летний мальчик не мог самостоятельно двигаться (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Уточняется, что ЧП произошло на ул. Миропольской, 27.

"Из квартиры спасли мальчика с инвалидностью и двух собак. Вследствие пожара повреждены личные вещи, мебель, техника, окна балкона и коридор квартиры", — уточнили спасатели.

Фото пожара

Фото пожара

ГосЧС в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

ГосЧС

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В Киеве вспыхнула квартира с ребенком внутри: видео пожара

Скриншот видео

Место пожара

Место пожара

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в жилом доме Киева на ул. Большая Васильковская, 63 разгорелся мощный пожар. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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