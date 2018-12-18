В Киеве вспыхнула квартира с ребенком внутри: видео пожара

В Днепровском районе Киева 18 декабря вспыхнула квартира в жилом пятиэтажном доме. По словам соседей, внутри жилища находился ребенок с инвалидностью и собаки.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве, 15-летний мальчик не мог самостоятельно двигаться (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Уточняется, что ЧП произошло на ул. Миропольской, 27.

"Из квартиры спасли мальчика с инвалидностью и двух собак. Вследствие пожара повреждены личные вещи, мебель, техника, окна балкона и коридор квартиры", — уточнили спасатели.

Фото пожара ГосЧС в Киеве

Пожар в Киеве ГосЧС

Скриншот видео

Место пожара

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в жилом доме Киева на ул. Большая Васильковская, 63 разгорелся мощный пожар. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.