В Киеве вспыхнул жилой дом: первые подробности. Фото, видео

В Киеве в районе жилого массива Новобеличи в воскресенье, 31 марта, вспыхнул пожар в жилом доме.

Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, детали о возгорании и пострадавших устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Оболонском районе во время пожара в многоэтажке погибли два человека. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире 29 марта.

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