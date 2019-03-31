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/Криминал

В Киеве вспыхнул жилой дом: первые подробности. Фото, видео

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В Киеве в районе жилого массива Новобеличи в воскресенье, 31 марта, вспыхнул пожар в жилом доме.

Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, детали о возгорании и пострадавших устанавливаются.

В Киеве вспыхнул жилой дом: первые подробности. Фото, видео
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В Киеве вспыхнул жилой дом: первые подробности. Фото, видео
В Киеве вспыхнул жилой дом: первые подробности. Фото, видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Оболонском районе во время пожара в многоэтажке погибли два человека. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире 29 марта.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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