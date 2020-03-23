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23 марта • обновлено в 10:31
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall. Фото

10.7т
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В Киеве 23 марта вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall, что на Днепровской Набережной, 12, недалеко от станции метро "Осокорки".

Об этом "Главкому" рассказали местные жители. Дымом начало затягивать левый берег столицы Украины.

На место прибыли спасатели ГСЧС. Вокруг ТРЦ заметили много пожарных автомобилей.

В Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall

В Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall

Согласно информации, размещенной на странице River Mall в Facebook, на время карантина в ТРЦ закрыли много магазинов, впрочем, работать остались аптеки, супермаркет "Сильпо", зоомагазин и паркинги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева 16 марта вспыхнул масштабный пожар в старом двухэтажном доме на улице Олеся Гончара, 32в.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очаг коронавируса видать уничтожают.
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
А разве он не должен быть закрытым?
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1
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Кияни Криминал

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