В Киеве 23 марта вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall, что на Днепровской Набережной, 12, недалеко от станции метро "Осокорки".

Об этом "Главкому" рассказали местные жители. Дымом начало затягивать левый берег столицы Украины.

На место прибыли спасатели ГСЧС. Вокруг ТРЦ заметили много пожарных автомобилей.

В Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall

Согласно информации, размещенной на странице River Mall в Facebook, на время карантина в ТРЦ закрыли много магазинов, впрочем, работать остались аптеки, супермаркет "Сильпо", зоомагазин и паркинги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева 16 марта вспыхнул масштабный пожар в старом двухэтажном доме на улице Олеся Гончара, 32в.

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