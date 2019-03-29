В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: есть жертвы

В Киеве в Оболонском районе во время пожара в многоэтажке погибли два человека. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире около 8 утра 29 марта.

Трагическое ЧП произошло на ул. Автозаводской, на 4 этаже 16-этажного дома сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве. Очаг возгорания устанавливается, однако известно, что пожар начался в одной из комнат (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При входе в квартиру спасатели обнаружили пожилую женщину без сознания. Ее передали медикам, однако потерпевшая скончалась в машине скорой помощи.

В Киеве во время пожара погибли два человека Скриншот "Киев Оперативный"

Кроме этого, на кухне нашли тело мужчины. Погибшему было около 80 лет.

"В 8:38 пожар локализовали, а в 8:40 ликвидировали. Повреждены мебель, личные вещи, стены и потолок квартиры", ‒ сообщили спасатели.

Как писал OBOZREVATEL, в марте на Подоле в Киеве загорелся жилой дом. Спасателей вызвали местные жители, которые услышали, как стреляет шифер. Огонь почти полностью уничтожил постройку.

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