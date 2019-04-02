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/Криминал

В Киеве вспыхнул мощный пожар: есть пострадавшие

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В Киеве 2 апреля вспыхнул пожар около метро "Бориспольская". По предварительным данным, загорелось здание рядом с бизнес-центром, в котором проводились строительные работы.

По словам источника OBOZREVATEL, ЧП произошло на Харьковском шоссе. Пострадали четыре человека. К месту происшествия прибыли три пожарных машины. Огонь удалось затушить около 10 утра.

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Пожар на Харьковском шоссе

Пожар на Харьковском шоссе

Фотографии с места пожара также обнародовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный". На снимках видно, что огонь охватил значительную площадь.

Пожар на "Бориспольской"

Пожар на "Бориспольской"

Facebook "Киев Оперативный"

Пожар на "Борисполськой"

Пожар на "Борисполськой"

Facebook "Киев Оперативный"

В Киеве вспыхнул мощный пожар: есть пострадавшие

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Новость обновляется

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018-го на Харьковском шоссе, 201 вспыхнул пожар в бизнес-центре. Очаг возгорания возник на одном из верхних этажей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Приходько Егор
Приходько Егор
погибло 400 человек, 332 из них дети, власти скрывают правду, когда пожарные пришли тушить они увидели огромное количество трупов, им дали денег что бы они не говорили об этом, но правда просочилась в сеть.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Так в или рядом с...? Ублюдочности авторов этой помойки нет границ!
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