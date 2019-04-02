В Киеве вспыхнул мощный пожар: есть пострадавшие

В Киеве 2 апреля вспыхнул пожар около метро "Бориспольская". По предварительным данным, загорелось здание рядом с бизнес-центром, в котором проводились строительные работы.
По словам источника OBOZREVATEL, ЧП произошло на Харьковском шоссе. Пострадали четыре человека. К месту происшествия прибыли три пожарных машины. Огонь удалось затушить около 10 утра.
Пожар на Харьковском шоссе
Фотографии с места пожара также обнародовали в Facebook-сообществе "Киев Оперативный". На снимках видно, что огонь охватил значительную площадь.
Пожар на "Бориспольской"
Facebook "Киев Оперативный"
Пожар на "Борисполськой"
Facebook "Киев Оперативный"
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Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018-го на Харьковском шоссе, 201 вспыхнул пожар в бизнес-центре. Очаг возгорания возник на одном из верхних этажей.
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