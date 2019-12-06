В Киеве вспыхнул масштабный пожар возле БЦ: первое видео

В Святошинском районе Киева, на проспекте Победы, 123, в пятницу, 6 декабря, вспыхнул масштабный пожар.

Предварительно, загорелся склад на парковке БЦ "Каштан". Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место уже прибыли спасатели. Информации о пострадавших нет.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар возле БЦ Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в детском саду на проспекте Юрия Гагарина, 9А, в понедельник утром, 2 декабря, вспыхнул пожар. В результате погиб один человек.

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