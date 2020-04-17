В Киеве в пятницу, 17 апреля, вспыхнул масштабный пожар в ресторане "Новая Земля".

Здание находится на улице Ревуцкого в Дарницком районе. О ЧП узнал журналист OBOZREVATEL, который побывал там (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

На место уже прибыли спасатели, правоохранители и медики. По словам первых, обошлось без жертв.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве утром 14 апреля вспыхнул масштабный пожар в здании трансформаторной подстанции на улице Ревуцкого, 40, возле станции метро "Харьковская".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!