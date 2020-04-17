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17 апреля • обновлено в 14:35
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане. Фото и видео с места

5.2т
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В Киеве в пятницу, 17 апреля, вспыхнул масштабный пожар в ресторане "Новая Земля".

Здание находится на улице Ревуцкого в Дарницком районе. О ЧП узнал журналист OBOZREVATEL, который побывал там (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

На место уже прибыли спасатели, правоохранители и медики. По словам первых, обошлось без жертв.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве утром 14 апреля вспыхнул масштабный пожар в здании трансформаторной подстанции на улице Ревуцкого, 40, возле станции метро "Харьковская".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк, Вячеслав Буткалюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Это он ,наверное, от злости вспыхнул- КАРАНТИН ЖЕ!
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Кияни Криминал

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