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24 февраля • обновлено в 11:29
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане. Фото и видео с места

2.6т
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В понедельник утром, 24 февраля, в Киеве, на проспекте Глушкова, 1, вспыхнул масштабный пожар. Как оказалось, горел ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на территории ВДНХ.

Возгорание возникло на кухне заведения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала пожар на площади 150 кв. м локализовали, а затем ликвидировали. Причина ЧП будет установлена позже. Погибших и пострадавших нет.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане

Информатор

Издание "Информатор" уточнило, что пожар вспыхнул именно в этом заведении. По данным журналистов, спасатели не смогли сразу начать тушить огонь, когда он охватывал еще не такую большую территорию. Дело в том, что здание было под напряжением. Из-за этого пришлось ждать приезда электриков.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

Информатор

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

Информатор

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

Информатор

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

Информатор

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 22 февраля неизвестные устроили пожар в доме на улице Адама Мицкевича, 9.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кот Бегемот с Коровьевым навестили ресторанчик. Без них не обошлось
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У рагулей пригорело от видео с "ярусским" сыном Порошенко. Кстати, где новость про него? Ну там "Сын бывшего президента Украины порвал сеть" и т.п.?
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