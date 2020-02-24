В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане. Фото и видео с места

В понедельник утром, 24 февраля, в Киеве, на проспекте Глушкова, 1, вспыхнул масштабный пожар. Как оказалось, горел ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на территории ВДНХ.
Возгорание возникло на кухне заведения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Сначала пожар на площади 150 кв. м локализовали, а затем ликвидировали. Причина ЧП будет установлена позже. Погибших и пострадавших нет.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане
Информатор
Издание "Информатор" уточнило, что пожар вспыхнул именно в этом заведении. По данным журналистов, спасатели не смогли сразу начать тушить огонь, когда он охватывал еще не такую большую территорию. Дело в том, что здание было под напряжением. Из-за этого пришлось ждать приезда электриков.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ
Информатор
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ
Информатор
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ
Информатор
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ
Информатор
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане на территории ВДНХ
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 22 февраля неизвестные устроили пожар в доме на улице Адама Мицкевича, 9.
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