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2 марта • обновлено в 14:23
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в квартире многоэтажки. Видео

1.5т
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В понедельник, 2 марта, в Киеве вспыхнул масштабный пожар в квартире многоэтажки на проспекте Правды 19/3.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. Так, ЧП произошло в квартире на 12 этаже (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия уже прибыло пять автомобилей спасателей. Пока что информация о пострадавших отсутствует.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в квартире многоэтажки

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в квартире многоэтажки

На видеоролике, который опубликовали в сети видно, как из окон квартиры шел густой темный дым в большом количестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Чабаны Киевской области 1 марта вспыхнул масштабный пожар в гостиничном комплексе "Чабаны".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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