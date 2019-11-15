В Киеве вспыхнул масштабный пожар: первые подробности

На Русановских садах в Киеве, на ул. Евгения Маланюка, 114 (бывшая Сагайдака), 15 ноября загорелось здание одного из складов.

На месте работали несколько экипажей спасателей. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной ГСЧС, пожар возник около 13:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

О том, есть ли пострадавшие, спасатели не уточнили. Причины возгорания также неизвестны.

Пожар в Киеве Информатор

По предварительной информации, площадь пожара составила около 150 м кв.

Пожар в Киеве Информатор

Пожар в Киеве Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00 с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".

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