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15 ноября • обновлено в 14:54
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул масштабный пожар: первые подробности

1.2т
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На Русановских садах в Киеве, на ул. Евгения Маланюка, 114 (бывшая Сагайдака), 15 ноября загорелось здание одного из складов.

На месте работали несколько экипажей спасателей. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной ГСЧС, пожар возник около 13:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

О том, есть ли пострадавшие, спасатели не уточнили. Причины возгорания также неизвестны.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Информатор

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По предварительной информации, площадь пожара составила около 150 м кв.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Информатор

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00 с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал пожар
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