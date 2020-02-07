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8 февраля • обновлено в 07:34
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул масштабный пожар: видео и фото с места ЧП

6.6т
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В Киеве в пятницу утром, 7 февраля, вспыхнул масштабный пожар на территории частной усадьбы на улице Автозаводской, 5а, в Оболонском районе.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. В сети появились фото видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что на территории усадьбы горела крыша двухэтажного нежилого здания. Сначала пожар локализовали, а затем ликвидировали.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

Киев оперативный

Пока причина пожара неизвестна. В результате ЧП никто не пострадал.

Новости
В некогда взорвавшемся доме на Голосеевском проспекте в Киеве случился пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

Информатор

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожар

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 февраля вспыхнул пожар в одном из вагонов электропоезда, который стоял в депо.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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