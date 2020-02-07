В Киеве вспыхнул масштабный пожар: видео и фото с места ЧП

В Киеве в пятницу утром, 7 февраля, вспыхнул масштабный пожар на территории частной усадьбы на улице Автозаводской, 5а, в Оболонском районе.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. В сети появились фото видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На месте спасатели установили, что на территории усадьбы горела крыша двухэтажного нежилого здания. Сначала пожар локализовали, а затем ликвидировали.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Киев оперативный
Пока причина пожара неизвестна. В результате ЧП никто не пострадал.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Информатор
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 февраля вспыхнул пожар в одном из вагонов электропоезда, который стоял в депо.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.