В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах. Видео ЧП

В Дарницком районе Киева в среду, 8 апреля, вспыхнул масштабный пожар в складском здании на ул. Бориспольской, 9.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве на своей странице в Facebook. Сначала загорелась древесина на открытой местности на площади 50 кв. м., а потом огонь распространился и на помещение.

Ликвидация пожара, площадь которого составила 2 тысячи кв. м., по состоянию на 15:35 продолжалась. Сложность тушения заключалась в том, что на территории объекта пожарные гидранты не работали. Чтобы подать воду, спасателям пришлось прокладывать магистральную линию от ближайшего гидранта, длиной около 1,5 км. Но этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить их огнетушащим веществом.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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