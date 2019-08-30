Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах: черный столб дыма попал на фото

446 Читать материал на украинском

В пятницу, 30 августа, в Дарницком районе Киева, на улицеНиколая Хвылевого, 1, вспыхнуло складское помещение.

Об этом OBOZREVATEL рассказала начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, на ролике присутствует нецензурная лексика).

"Загорелся склад строительных материалов на площади 400 м кв. На месте работали четыре единицы техники и 15-16 человек личного состава", – отметила она.

Столб дыма от пожара

Столб дыма от пожара

Информатор

Пресс-служба уточнила, что в 11:26 пожар локализировали. Никто не пострадал.

Новости
В Киеве вспыхнула маршрутка: первые фото и детали

По непроверенной версии, в микрорайоне Рембаза горели бывшие военные склады.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах

Информатор

Дым от пожара

Дым от пожара

Информатор

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 30 августа жители Голосеевского района Киева пожаловались в соцсетях на резкий запах гари. Другие интернет-пользователи отметили, что он также ощущался в районе Голосеевского проспекта и Центрального автовокзала.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...