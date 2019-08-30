В Киеве вспыхнул масштабный пожар на складах: черный столб дыма попал на фото

В пятницу, 30 августа, в Дарницком районе Киева, на улицеНиколая Хвылевого, 1, вспыхнуло складское помещение.

Об этом OBOZREVATEL рассказала начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, на ролике присутствует нецензурная лексика).

"Загорелся склад строительных материалов на площади 400 м кв. На месте работали четыре единицы техники и 15-16 человек личного состава", – отметила она.

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Пресс-служба уточнила, что в 11:26 пожар локализировали. Никто не пострадал.

По непроверенной версии, в микрорайоне Рембаза горели бывшие военные склады.

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Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 30 августа жители Голосеевского района Киева пожаловались в соцсетях на резкий запах гари. Другие интернет-пользователи отметили, что он также ощущался в районе Голосеевского проспекта и Центрального автовокзала.

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