В Киеве вспыхнул масштабный пожар: густой дым накрыл район. Видео

В Соломенском районе Киева 3 июля вспыхнул масштабный пожар.

Инцидент случился на Воздухофлотском проспекте, 74. Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, загорелись пропановые баллоны. На место уже прибыли спасатели ГСЧС.

На видео за забором у дороги видно огромные "языки" пламени и много темного, густого дыма, который накрыл район.

В то же время пресс-служба "Киевпасстранса" на своей странице в Telegram написала о задержке движения троллейбусов №9, 22 по Воздухофлотском проспекте в обоих направлениях из-за пожара. По соображениям безопасности участок был перекрыт полицией.

Движение троллейбусов №9, 22 организовали от улицы Эрнеста до Троллейбусного депо №3.

Пост "Киевпасстранса" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в ночь 26 июня случился пожар в металлических павильонах. В результате ЧП погибла женщина.