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/Криминал

В Киеве вспыхнул крупный пожар: первые подробности

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В Днепровском районе Киева на открытой территории вспыхнул крупный пожар. Клубы черного дыма видны за несколько километров.

Инцидент произошел в среду днем, 3 апреля, на ул. Фанерная, сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.

По ее словам, горело 200 квадратных метров мусора. Из-за этого такой черный дым.

"На месте работают спасатели", – отметила она.

Дым виден за несколько километров

Дым виден за несколько километров

Дым виден за несколько километров

Дым виден за несколько километров

Обстоятельств происшествия на данный момент неизвестны.

Пожар произошел на ул. Фанерная

Пожар произошел на ул. Фанерная

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 апреля вспыхнул пожар около станции метро "Бориспольская" – горело здание в комплексе бизнес-центра, где проводились строительные работы.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
пожаркриминал
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