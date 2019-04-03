В Киеве вспыхнул крупный пожар: первые подробности

В Днепровском районе Киева на открытой территории вспыхнул крупный пожар. Клубы черного дыма видны за несколько километров.

Инцидент произошел в среду днем, 3 апреля, на ул. Фанерная, сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.

По ее словам, горело 200 квадратных метров мусора. Из-за этого такой черный дым.

"На месте работают спасатели", – отметила она.

Дым виден за несколько километров

Дым виден за несколько километров

Обстоятельств происшествия на данный момент неизвестны.

Пожар произошел на ул. Фанерная Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 апреля вспыхнул пожар около станции метро "Бориспольская" – горело здание в комплексе бизнес-центра, где проводились строительные работы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!