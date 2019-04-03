В Киеве вспыхнул крупный пожар: первые подробности

В Днепровском районе Киева на открытой территории вспыхнул крупный пожар. Клубы черного дыма видны за несколько километров.
Инцидент произошел в среду днем, 3 апреля, на ул. Фанерная, сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага.
По ее словам, горело 200 квадратных метров мусора. Из-за этого такой черный дым.
"На месте работают спасатели", – отметила она.
Дым виден за несколько километров
Дым виден за несколько километров
Обстоятельств происшествия на данный момент неизвестны.
Пожар произошел на ул. Фанерная
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 апреля вспыхнул пожар около станции метро "Бориспольская" – горело здание в комплексе бизнес-центра, где проводились строительные работы.
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