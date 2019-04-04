В Киеве вспыхнул крупный пожар: первые подробности и видео

В Дарницком районе Киева 4 апреля вспыхнул масштабный пожар. На месте работают спасатели.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГосЧС Киева, вызов поступил в 12:04 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Горит бытовка на ул. Ижевская, 2. Подробности уточняются", – отметили в ведомстве.

В группе "Киев Оперативный" пользователи опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, как из окон одноэтажного здания валит густой черный дым.

Пожар на Осокорках Скриншот

Пожар на Осокорках Google. Maps

Дым виден за несколько километров

О причинах возгорания и пострадавших информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в Днепровском районе Киева на открытой территории вспыхнул пожар. Как потом выяснилось, горел мусор на площади 200 квадратных метров.

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