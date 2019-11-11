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11 ноября • обновлено в 11:24
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/ Криминал

В Киеве вспыхнул известный рынок

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В Киеве в ночь на 11 ноября произошел пожар на территории рынка "Юность". Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов.

Пожар начался около полуночи.На место отправились пожарные машины, медики и полиция, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Причина возгорания – неизвестна, но огонь возник на крыше павильона, а позже распространился и на внутренние помещения.

В Киеве вспыхнул известный рынок

В Киеве вспыхнул известный рынок

Информатор

В конце концов около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар на площади в 60 квадратных метров. Спустя еще десять минут его полностью ликвидировали.

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В Киеве в ночь на 11 ноября произошел пожар на территории рынка "Юность"

В Киеве в ночь на 11 ноября произошел пожар на территории рынка "Юность"

Информатор

Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов

Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов

Информатор

Пожар начался около полуночи, но через некое время его затушили

Пожар начался около полуночи, но через некое время его затушили

Информатор

В Киеве в ночь на 11 ноября произошел пожар на территории рынка "Юность"

В Киеве в ночь на 11 ноября произошел пожар на территории рынка "Юность"

Информатор

Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов

Огонь вспыхнул на крыше одного из торговых павильонов

Информатор

Пожар начался около полуночи, но через некое время его затушили

Пожар начался около полуночи, но через некое время его затушили

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше на территории рынка "Юность" уже бывали подобные случаи. Еще 11 сентября там вспыхнул мощный пожар. Загорелась одна из точек в торговом павильоне.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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