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9 июня • обновлено в 15:45
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/ Криминал

В Киеве врача ограбили и отобрали оборудование на почти 300 тысяч грн. Фото и видео с подозреваемыми

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В Киеве трех мужчин заподозрили в том, что они под угрозами ножом отобрали у врача медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен.

В ночь на 9 июня потерпевший позвонил к правоохранителям с сообщением о нападении на него на бульваре Тараса Шевченко. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своем сайте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Выяснилось, что врач приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, которое у него и отобрали. Пострадавший предоставил приметы подозреваемых, а правоохранители начали их поиски.

"Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников – неподалеку Центрального железнодорожного вокзала. Все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.

В Киеве врача ограбили и отобрали оборудование на почти 300 тысяч грн. Подозреваемый

В Киеве врача ограбили и отобрали оборудование на почти 300 тысяч грн. Подозреваемый

Оказалось, что подозреваемые – уроженцы города Харькова, Ворзель (Киевская область) и житель Черкасской области, 1975, 1995 и 1992 годов рождения.

В то же время правоохранители установили, что 45-летний харьковчанин был ранее судим за грабеж. По данным полиции, он в прошлом году освободился из мест лишения свободы, сразу совершил преступление и находился под следствием.

Также правоохранители изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон, деньги, ноутбук и медицинское оборудование. По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам в случае доказательства вины грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начались меры, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений в столице.

В Киеве врача ограбили и отобрали оборудование на почти 300 тысяч грн. Подозреваемый

В Киеве врача ограбили и отобрали оборудование на почти 300 тысяч грн. Подозреваемый

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный проник в дом посла Южно-Африканской Республики, украл ключи от авто, а также сам автомобиль, устроив на нем ДТП.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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