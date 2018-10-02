В Киеве возле вокзала похитили девушку: объявлен план "Перехват"

В Киеве неподалеку от железнодорожного вокзала неизвестные силой усадили в авто девушку и скрылись в неустановленном направлении. По предварительной информации, полицейские объявили план "Перехват".

Разыскиваемый автомобиль имеет номерные знаки "АА 4592 РВ", а его марка — Chevrolet, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники. Сообщение о похищении человека правоохранителям поступило около 11:50 2 октября.

"Брат украденной девушки сообщил, что неизвестные на автомобиле Chevrolet увезли Эльзу (имя девушки) в неизвестном направлении. Полиция Киева в 12:00 ввела оперативный план "Перехват" по Соломенскому району. Разыскивают серый Chevrolet. Около 11:55 автомобиль был замечен в Дарницком районе", — отметили в издании.

Как писал OBOZREVATEL, 7 сентября в полицию сообщили о похищении двух девушек. Их посреди улицы затолкали в авто и увезли в неизвестном направлении. Однако потом этот инцидент обрел неожиданный поворот.