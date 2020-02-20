В Киеве возле ТРЦ Dream Town нашли тело: фото 18+

В Оболонском районе Киева, возле ТРЦ Dream Town, в четверг, 20 февраля, обнаружили тело человека.

Умерший лежал на тротуаре. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

"В четверг, 20 февраля, в Оболонском районе столицы прохожие обнаружили лежащего на тротуаре человека, без признаков жизни. Тело умершего лежало напротив ТРЦ Dream Town", – говорится в посте.

В Киеве возле ТРЦ Dream Town нашли тело

На место прибыла полиция. Личность умершего пока что не установлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля в Киеве, возле рельс на железнодорожном вокзале Караваевы дачи, обнаружили тело мужчины в рваной куртке.

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