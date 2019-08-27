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В Киеве возле ТРЦ авто сбило полицейского: водитель скрылся

1.1т Читать материал на украинском

В Киеве 27 августа неподалеку ТРЦ Ocean Plaza неизвестный водитель сбил полицейского и сбежал с места ДТП.

По информации свидетелей, виновник скрылся на темно-синем Hyundai, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Возле ТРЦ на ул. Антоновича водитель авто сбил сотрудника полиции. Ему предоставляют первую помощь. Начат поиск преступника", – уточнили свидетели происшествия.

Пострадавший правоохранитель ждал скорую помощь

Пострадавший правоохранитель ждал скорую помощь

Скриншот видео

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Место аварии

Место аварии

Скриншот видео

На опубликованном видео видно, что пострадавший правоохранитель после аварии находился в сознании. Ему оказывали помощь его коллеги и очевидцы ДТП.

Как писал OBOZREVATEL, 26 августа в селе Копылов Макаровского района Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Житель столицы за рулем внедорожника наехал на пешехода, который переходил дорогу по "зебре".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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